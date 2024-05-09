Alsancak’ta sakin Sinan Kuvvet (E-64), ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kara Boru Operasyonu” kapsamında A.A.’nın (E-32) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile toplam 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 9 adet kağıt parçası, iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör ve toplam 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu

Lefkoşa’da, CÖŞ ekipleri tarafından yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde şüpheli görülen S.A.’nın (E-17) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, tasarrufunda bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve akabinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, bir adet uçaksavar mermisi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne limanında gümrüğe beyan edilmeyen eşyalar bulundu

Girne Turizm Limanı’nda yolcu olarak bulunan B.Y.’nin (E-21) valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 kilo nargile tütünü, 50 adet meşale, 9 adet sis bombası ve 80 adet torpil tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de yasadışı bahis

Girne’de, CÖŞ ve Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından üç ayrı ikametgaha yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edilen M.R. (E-28) ve D.B. (E-33) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.Y. (E-30), D.W. (E-30), K.L. (E-27), T.D. (E-51) ve J.Z. (E-39) olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Girne’de mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.Y.’nin (E-38) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, bahse konu şahsın da yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık

22 Kasım 2023 - 08 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışan M.K.’nin (E-46), kiralamak maksadıyla bir müşterinin kendisine teslim ettiği Karaoğlanoğlu’nda bulunan ikametgahını, mal sahibinin bilgisi dışında kiralayıp almış olduğu toplam 55 bin TL kira ücretini, mal sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da işletme kapatma saatine uymamak

Lefkoşa'da faaliyet gösteren eğlence makanlarına yönelik Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üç işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi. Kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edilen üç eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 2 bin 127 araç sürücüsü kontrol edildi ve 243’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 79’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 531 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 74 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1003 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 12 araç ise trafikten men edildi.

-Lefkoşa’da 15 yaşında kız kayıp şahıs

Polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin Emine Tavşan’ın (K-15), 29 Nisan tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da da 17 yaşındaki kız kayıp

Polise verilen bilgide, Gazimağusa’da sakin Hatice Kübra Tek’in (K-17), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

-Yedidalga’da yüksekten düşen şahıs yaralandı

Yedidalga’da balıkçı limanı yolu üzerinde, Metin Tulug (E-44) yamaç üzerinde denizi seyrettiği sırada, dengesini kaybederek yaklaşık yirmi metre yükseklikten yuvarlanarak düştü ve yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

-Yıldırım’da ev yangını

Yıldırım köyünde Lale Sokak’ta bulunan üstü kerpiç ve ahşaptan yapılmış evin yatak odasında meydana gelen yangın sonucu, yatak odası içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya ile mobilyalar, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, yatak şiltesi, kapı ile pencereler ve ahşap çatısı yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da Hasan Görgüner sokak üzerinde, Gilbert Kıblangat (E-32) yönetimindeki FL 128 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, Rauf Raif Denktaş Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sultan Nur Bulduk (K-29) yönetimindeki NJ 619 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle FL 128 plakalı araç savrularak, karşı şeritten gelmekte olan Hürel İbrahim Akıncı (E-41) yönetimindeki KN 965 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FL 128 plakalı araç sürücüsü Gilbert Kıblangat sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de trafik kazası

Girne’de de Fırat Fevzi Bahtiyar (E-37) yönetimindeki PK 986 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan NP 513 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle öne doğru savrulan NP 513 plakalı araç, yolun güney kısmında park halinde bulunan ED 681 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı.

Çarpışmadan sonra Fırat Fevzi Bahtiyar yönetimindeki PK 986 plakalı araç ile dikkatsizce geri geri gelmesi sonucu, o esnada yolun kuzey kısmında park halinde bulunan LG 609 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarptı. Kaza soncu yaralanan olmadı. PK 986 plakalı araç sürücüsü Fırat Fevzi Bahtiyar sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.