ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 16.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Necdet KIRGIN (E-58), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.12.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gaziveren’de sakin Olga BARTCEVA(K-69), köy içerisinde yürümekte olduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

13.09.2023 tarihinde, Çatalköy’de, E.A.(K-39), gerçekte kendisine borcu olmadığını bildiği halde, dolandırmak kastıyla bir şahsa, eşinin kendisine borcu olduğu yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 50.000 TL parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ŞİDDET TEHDİTİ, CİDDİ DARP VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK

10.12.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Bahçeli’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu S.Ç.(E-45), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demir boru ile Ö.K.(E-48)’nin ayaklarına vurduktan sonra, yüzüne de yumruk vurup boğazını sıkmak suretiyle bahse konu şahsı ciddi şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunmuştur. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine S.Ç. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, DARP, RAHATSIZLIK VE SARHOŞLUK

15.12.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, İskele’de bulunan bir apartmanın giriş kapısı önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.K.(E-56) 115 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, elleri ile K.Ö.(E-60)’yü yakasından sallamak suretiyle darp edip, giymekte olduğu eşofmanının yırtılmasına sebep olmuş ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

15.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

15.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 15.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefke’de Pir Paşa sokak üzerinde, Emel AZİM’e ait park halinde bulunan HS 191 plakalı salon araçta, muhtemelen aracın ön iç kısmında bulunan sigorta panelinde meydana gelen kısa devre sonucu, bahse konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın ön göğüs kısmı ile sigorta kabloları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 16.12.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Öz Asi Döner restoran içerisinde, muhtemelen açık unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meysana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu fritöz yanarak zarar görürken, çıkan yoğun ısı ve dumandan dolayı ise restoranın duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

16.12.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel caddesi üzerinde, Sercan ÖZDOĞAN (E-43) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 721 plakalı salon araç ile Abdi İpekçi caddesine doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki sağa virajlı kısma geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım taşlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

15.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,132 araç sürücüsü kontrol edildi ve 194’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.