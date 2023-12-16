Polonya Yıl Sonuna Kadar Ab Kurtarma Fonundan 5 Milyar Euro Avans Alacak Polonya Yıl Sonuna Kadar Ab Kurtarma Fonundan 5 Milyar Euro Avans Alacak

Kobi, ticari ve kurumsal firmalara Universal Bank’tan büyük fırsatlar

Üniversal Bank çek karnesi kullanan tüm kobi, ticari ve kurumsal firmaların 90 güne kadar tüm TL mevduatlarına aylık %45’e varan faiz oranı ile günlük faiz fırsatı sunuyor.