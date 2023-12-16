Kobi, ticari ve kurumsal firmalara Universal Bank’tan büyük fırsatlar

Üniversal Bank çek karnesi kullanan tüm kobi, ticari ve kurumsal firmaların 90 güne kadar tüm TL mevduatlarına aylık %45’e varan faiz oranı ile günlük faiz fırsatı sunuyor.