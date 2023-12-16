Kobi, ticari ve kurumsal firmalara Universal Bank’tan büyük fırsatlar
Üniversal Bank çek karnesi kullanan tüm kobi, ticari ve kurumsal firmaların 90 güne kadar tüm TL mevduatlarına aylık %45’e varan faiz oranı ile günlük faiz fırsatı sunuyor.
Kobi, ticari ve kurumsal firmalara Universal Bank’tan büyük fırsatlar
Üniversal Bank çek karnesi kullanan tüm kobi, ticari ve kurumsal firmaların 90 güne kadar tüm TL mevduatlarına aylık %45’e varan faiz oranı ile günlük faiz fırsatı sunuyor.
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