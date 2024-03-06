ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

1. 02.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin HACIŞEVKİ (E-61)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 03.03.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Anthony FILUGELLİ (E-55)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

BİNA, DÜKKAN VE EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR (GELİŞME)

09 Şubat-03 Mart 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen bina, dükkan ve ev açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.B.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİNİ

23.11.2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan Y.S.(E-42)’nin tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan pasaportu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçen şahsın kimliğine büründüğü ve sahte davranışla kayıt temini ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ TOPLULUK (GELİŞME)

22.02.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat sokak’ta, halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslar ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, aranmakta olan 4 kişi daha (M.A.(E-25), C.T.(E-26), N.K.(E-23) ve A.B.(E-18)) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAPATMA SAATİNE UYMAMAK

06.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, iki işyerinin kapatma saatine uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ DEDEKTÖR TASARRUF ETMEK

05.03.2024 tarihinde, Kalecik’te M.T.(E-45)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, bir adet metal dedektörün yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.03.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

05.03.2024 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 750 araç sürücüsü kontrol edildi ve 119’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 225 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 21 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK DENETİMLERİ

05.03.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,926 araç sürücüsü kontrol edildi ve 458’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 98’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 35’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanma, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 161’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 815 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklanmış ve 58 araç ise trafikten men edilmiştir.

EV YANGINI

05.03.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Karşıyaka’da Şerife KONYA’ya ait ikametgahın ambar olarak kullanılan ahşap odası içerisinde, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu odanın tüm ahşap kaplamaları, tavanı, kapısı, elektrik tesisatı ve oda içerisinde muhafaza edilen soba, kıyafetler, yorganlar, çarşaflar ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları islendi. Soruşturma devam etmektedir.