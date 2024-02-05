ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

04.02.2024 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Merdi Basua KABUAYA (E-20) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN) İTHAL VE TASARRUFU

04.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.T.(E-24)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 15 gram ağırlığında tütün tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

04.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Alsancak’ta bulunan bir ikametgahın balkon kapısı kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, balkonda bulunan yatak odasının kapısı açılarak içeriye girilmiş ve yatak odası içerisinde muhafaza edilen cep telefonu çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, meselede zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-26) olayın hemen akabinde bölgede tespit edilerek tutuklanmış olup, çaldığı cep telefonu ise tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASINA AYKIRI HAREKET

04.02.2024 tarihinde yapılan avcı kontrolleri sonucu, İskele ve Topçuköy’de C.Ç.(E-43), O.Y.(E-35), T.E.(E-47), M.M.(E-30) ve M.S.(E-29)’nin 1’inci İnce Av Mevsiminde ava açık bir günde, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

04.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHISLAR

04.02.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Kilitkaya’da sakin Huriye ZABİTLER (E-32)’in çocukları Feride Ecem ZABİTLER(Ç-6) ve İsmail ZABİTLER (Ç-4) ile birlikte, 03.02.2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendilerine ulaşılamadığı bildirmiştir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS(GELİŞME)

03.02.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Güzelyurt’ta sakin Murad MURAT (E-48) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

04.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,697 araç sürücüsü kontrol edildi ve 270’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 53’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

04.02.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Savaş Sokak üzerinde, Orhan Veli TEKKANAT (E-18) yönetimindeki ST 017 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kurtuluş Sokak kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan dikkatsizce sokağa giriş yaptığı sırada, o esnada kurtuluş sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Abdulgani CAN(E-34) yönetimindeki UV 308 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdulgani CAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ bacak ve köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.