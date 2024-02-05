TOSUNOĞLU ve TÜFEKÇİ HALKA AÇIKLAMA YAPMALIDIR

Geçtiğimiz dönemde Hüseyin Tüfekçi Demirhan Polis Karakolu’na giderek DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu aleyhinde şikayetçi olmuştu.

Yaklaşık 10 yıl kadar önce o dönem Demokrat Parti’de sayman olarak görev yapan Hasan Tosunoğlu’nun ilgili dönemde neredeyse 1 milyon sterline tekabül eden Türk Lirası cinsinden Demokrat Parti’ye ait çekleri tek imzalı olarak Hüseyin Tüfekçi’ye verdiğini ve karşılığını alamadığı için DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’ndan şikayetçi olmuştur.

Çeklerin verildiği dönem ile şikayetçi olunan dönem arasında Hüseyin Tüfekçi’nin Hasan Tosunoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde K.T. Kooperatif Merkez Bankasının Genel Müdürlük Binasının inşaatını tabiri caizse ihalesiz bir şekilde aldığı, yine Hasan Tosunoğlu’nun Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve/veya Kalkınma Bankasında oldukça fazla etkili olduğu dönemde kendisine ait şirketlerle yakınları adına olan paravan şirketlere yüklü miktarda krediler aldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Hüseyin Tüfekçi ve/veya yakınları adına olan paravan şirketlerin Hasan Tosunoğlu’nun etkin olduğu yerlerden ne menfaat elde ettiğini, bu menfaatlerle Hasan Tosunoğlu tarafından kendisine tek imza ile verilen Demokrat Partiye ait çeklerin ödenip ödenmediği ve sonunda nasıl bir anlaşmazlık olduğu için Tüfekçi’nin olayı polise intikal ettirdiği kamuoyuna açıklanmalıdır.

Çeklerdeki imza yetkililerinin sayısı ve yetkililerin değiştirelerek çeki ödemekten kurtulunması konusunda ülkenin en tecrübeli işadamı olan Hüseyin Tüfekçi ilgili dönemde neredeyse 1 milyon sterline tekabül eden meblağa karşılık aldığı çeklerde bir siyasi partinin tek imzasının geçerli olmadığını biliyor olması gerekmesine rağmen niye tek imzalı olarak çekleri kabul etmiştir ?

Bu çekleri alırken şantaj olarak kullanıp menfaat elde etme arzusu olduğu iddiaları gerçek mi ?

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve Hüseyin Tüfekçi bu sorulara ve aşağıdaki sorulara cevap vererek kamuoyunu aydınlatmak durumundadır .

DP yazılan bu çekleri mali raporunda gösterdi mi ?

Ne olarak gösterdi ?

Bu çeklerin gösterildiği mali rapor kurultayda aklandı mı ?

DP bu çekleri niye verdi ?

Yazılma sebebi neydi ?

Tüfekçi siyasi partilerin çeklerinin tek imzayla olmayacağını bilecek kapasitede bir işadamı olmasına rağmen tek imzalı çekleri neden kabul etti ?

Tüfekçi bu çekleri neye karşılık aldı ?

Borç verdiyse Tefecilik mi yapardı ?

Siyasi partiler tefecilerden çek karşılığı borç alabilir mi ?

İlgili dönemde yaklaşık 1 milyon pounda yakın bir meblağ olan çekleri Hüseyin Tüfekçi hangi menfaatler karşılığında yıllarca bankaya yatırmamış polise şikayet etmemiş ve beklemiştir ?

Bu beklediği sürede Hasan Tosunoğlunun yönetiminde ve/veya sözünün geçtiği devlet kurumlarından hangi ihaleleri alarak menfaat elde edip çekleri bekletmiştir ?

Demirhan Polis Karakolunda Hasan Tosunoğlu aleyhine açılan soruşturma üzerinden yıllar geçmesine rağmen neden sonuçlanmıyor ?

Tosunoğlu ile Tüfekçi arasındaki bu ilişkilerin sebebi nedir ?

Yüksek Seçim Kurulunun konudan haberi var mı ?

Polis Genel Müdürlüğü bahse konu şikayeti siyasi partiler yasası uyarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirdi mi ?

Merkez Bankası ve Para Kambiyo dairesi böylesi büyük meblağlı ve tefecilik olma ihtimali olan işlemle ilgili soruşturma yaptı mı ?

Hüseyin Tüfekçi bu işlemleri hangi şirketinin bilançosunda ne olarak gösterdi ?