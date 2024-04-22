Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Lefkoşa merkez ilkokullarından bir heyeti kabul etti.

PGM Kasım Kuni, kabulde çocukların bayramını kutladı, polislik mesleği ile ilgili bilgi verdi ve çocuklarla sohbet etti. Kuni öğrencilere hitaben; “Sizler bizim geleceğimizin teminatı ve aydınlık yüzlerisiniz, alacağınız eğitimlerle çok çalışarak geleceğimize yön vereceksiniz” dedi.

Kabul esnasında Kuni, makamını vekaleten öğrencilere devretti. Polis Genel Müdür makamına oturan öğrenciler, “Polis Genel Müdürü olsan hangi konuya dikkat çekmek isterdin?” sorusuna karşılık: “Trafik kazalarının olduğu yerlere daha fazla Polis görevlendirilmesi, suçların önlenmesi için kent güvenlik kamerası sayısının artırılması ve alkollü içki tesiri altında araç kullanılmasının önlenmesi için motorlu araçlarda teknolojik tedbirler geliştirilmesi” noktalarına dikkat çekti.

Heyet Başkanı Arabahmet İlkokulu Müdürü Murat Akpınar, heyeti kabul ettiği için PGM Kasım Kuni’ye teşekkür etti.

Akpınar, öğrencilere seslenerek, hedef belirleyip, disiplinli çalışmaları halinde, Devletin en güvenilir kurumlarından biri olan Polis Genel Müdürlüğü’nün üst kademelerinde görev alabileceklerini söyledi.

Ziyarette PGM Kasım Kuni’ye çiçek takdim edildi, Kuni de öğrencilere hediye verdi