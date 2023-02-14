Polis Genel Müdürlüğü, ülkede meydana gelen trafik kazalarını bilimsel yöntemlerle minimum seviyeye çekmek için çalışma başlattı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy başkanlığında Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleşti.

Toplantıya, PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, PGM Trafik Müdürlüğü Trafik ve Araştırma Şube Amiri Müfettiş Serdar Karpuzcu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Polen Çiftçioğlu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Atalar katıldı.

Toplantıda trafik kazalarının önlenmesinde kaza riski içeren unsurların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek hayata geçirilmesi öngörüldü.

Açıklamada, bu amaçla yapılacak toplantıların ilerleyen günlerde paydaş kurum yetkililerin katılımı ile genişletilerek görüş ve önerilerin bilimsel veri ve yöntemlerle hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.