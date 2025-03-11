POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, PROSTAT KANSERİ TARAMASI YAPILDI …

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin işbirliği içerisinde Prostat Kanseri Taraması (PSA) yapıldı. Etkinlikte konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Ayşe KANLIADA, sosyal sorumluluk projesi altında çağımızın illeti kanser için çeşitli bölgelerde prostat kanseri konusunda tarama gerçekleştirdiklerini, kanser taramalarının erken tanı açısından çok önemli olduğunu ve Polis Genel Müdürlüğü’nün de böyle bir etkinlikte yer almasından memnuniyet duyduğunu belirtti. PGM Kasım KUNİ de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe KANLIADA ve ekibine Polis Genel Müdürlüğü’ne göstermiş oldukları destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Katılımın hayli yoğun olduğu tarama, Yakın Doğu Hastanesi sağlık görevlileri tarafından PGM Eybil Efendi Konferans Salonunda yapıldı.