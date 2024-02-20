Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1593 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli kural ihlallerinden dolayı 492'si hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sırasında 26 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1593 sürücüden 290’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 126’sı da diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis denetimleri sırasında 26 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.