Dörtyol’daki bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı

Tek başına su altı tüfeği ile avlanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimler sonucu, ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz şekilde ülkede bulunduğu tespit edilen kişiler tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Dörtyol’daki bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün 18:00 sıralarında, Dörtyol’da B.R.’nin (E-33) evinde yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir hassas terazi tespit edildi ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.’nin (K-35) tutuklandığı bildirildi.

-Tek başına su altı tüfeği ile avlanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yedidalga’da dün 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, O.A.’nın (E-53) Su Ürünleri Yasası’na aykırı şekilde, beraberinde ikinci bir kişi olması gerekirken tek başına su altı tüfeğiyle dalıp avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.