Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Buse Tuana Uyanık’ın kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, salı günü evden ayrılan ve geri dönmeyen Buse Tuana Uyanık’a ulaşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, şahsın arandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Lefkoşa’daki bir apartmanda yangın meydana geldi, eşyalar zarar gördü

Lefkoşa’da Yavuz Selçuk Sokak’taki bir apartman dairesinde sabah 04.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yangının muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli sobanın yatak çarşafını ısıtıp tutuşturması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odasındaki muhtelif eşyaların yandığı ifade edilen açıklamada, ısı ve dumandan dolayı iki pencere camının kırıldığı ve duvarların islendiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

- İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişiye tutukluluk

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde ülkede ikamet izni olmadığı halde ikamet eden 3 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu şahısların tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde, dün eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 637 araç sürüsü rapor edildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri yasak olan 25 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 726 araç sürücüsü kontrol edilerek, 311 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Raporlanan suçlar şöyle verildi:

“151 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 40 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sigortasız araç kullanmak, 3 trafik ışıklarına uymamak, 1 tehlikeli sürüş yapmak ve 103 diğer trafik suçları”

- Girne’de 2 bin 788 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri yasak olan 33 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri denetimlerinde toplam 2 bin 788 araç sürücüsü kontrol edilirken, 259 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 12 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen suçlar şöyle verildi:

“134 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3 sigortasız araç kullanmak ve 105 diğer trafik suçları”

- Güzelyurt’taki denetimlerde uyuşturucu tespit edildi, 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında bir evde yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Yapılan aramada tasarruflarında toplam 11,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 hap tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından denetimlerde ise toplam 871 araç sürücüsü kontrol edildi; 67 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Raporlanan suçlar şu şekilde açıklandı:

“6 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 48 diğer trafik suçları”