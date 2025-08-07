KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

1. 06.08.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Stadyumu Trafik Işıkları’nda, aracı ile kırmızı ışıkta duran Y.E.U.(E-30)’nun şüpheli hareketlerinin polis tarafından fark edilmesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 06.08.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen A.G.(E-48)’nin üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

07.08.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY Bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan S.A.(E-78)’nın kullanımındaki araçta Polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 133.60 kg dana eti ile 48.80 kg domuz eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUYUYA DÜŞEN ŞAHIS

06.08.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Sadrazamköy’de bir ikametgahın bahçesi içerisinde, Nazakat HUSSAIN (E-51) ot temizliği yaptığı sırada, üzeri demir ile güçlendirilmiş beton kapaklı foseptik boş kuyusunun kapağının kırılarak, yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuya düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Dahiliye Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 06.08.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi üzerinde, Murat AKAGÜN (E-49) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VC 286 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Şehit Salih Özşehitoğlu Sokağa dönüşe geçmesi sonucu, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Oğuz KÜPELİ (E-47) yönetimindeki YC 954 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan VC 286 plakalı araç sürücüsü Murat AKAGÜN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.

VC 286 plakalı araç sürücüsü Murat AKAGÜN aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.08.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Selahattin YAĞIZ (E-37) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YV 890 plakalı araç ile Girne Amerikan Üniversitesi Çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, kaldırım üzerine çıkarak elektrik panosuna da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanma olmadı.

YV 890 plakalı araç sürücüsü Selahattin YAĞIZ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.