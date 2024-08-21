ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

20.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Kaplıca’da sakin Hamide BİRİNCİ (K-83) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

18.08.2024 tarihinde, Zümrütköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa DENİZ (E-53)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

05 ve 08 Mayıs 2024 tarihlerinde Bafra’da, M.G.(E-22), M.A.(E-32) ile M.A.(E-39)’nın dolandırmak kastıyla yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin başvurusu yaparak KKTC’ye getirecekleri yönünde yalan beyanda bulunup, iki ayrı şahıstan toplam 1100 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK VE BİNA AÇMA

17-19.08.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.E.(E-43)’nin, tasarrufunda bulundurduğu anahtar ile işyeri binasına giriş yaptıktan sonra, para kasasında muhafaza edilen toplam 22,560 TL nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

20.08.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

20.08.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Orhan KASABOĞLU (E-80)’nun aynı tarihte saat 00:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahtan kullanımındaki PE 717 plakalı aracı ile ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.













TRAFİK KAZASI

1. 20.08.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Remzi Günenç Sokak üzerinde, Hatice TANRIÖVER (K-42) yönetimindeki FS 974 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Ahmet Mutallip Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşakta durmayarak dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Abdurrahim DİNÇ (E-47) yönetimindeki NY 642 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahim DİNÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol bacak kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 20.08.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Mehmetçik-Kumyalı Anayolu’nun 1-2’inci kilometleleri arasında, Hacı KILIÇ (E-53) yönetimindeki LR 511 plakalı motosiklet ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan taşlara ön tekerleği ile çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilip motosiklet üzerinden düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hacı KILIÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.