HIRSIZLIK

05.12.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren giyim, takı ve çanta satışı yapılan bir mağazaya müşteri olarak giden A.Ş.(K-38) ve G.Ş.(K-17)’nin, mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 9.650 TL değerindeki muhtelif kıyafet, çanta ve takıyı alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

05.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam etmekte olan bir araç park yeri inşaatında, Zafer ÖZDOĞAN (E-29), iskele üzerinde kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,50 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisine ardından sağ bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

06.12.2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, İskele Boğaz'da, bir şirkete ait şantiye alanında konteyner içerisinde, ısınmak için bir şahıs tarafından yakılan piknik tüpüne bağlı portatif soba peteğinden çıkan ısının plastik masanın alev alması sonuç yağın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu konteyner ile içerisindeki eşyalar ve yine konteynerin bitişiğinde depo olarak kullanılan başka bir şahsa ait konteyner ile plastik su deposu yanarak hasar görmüştür. Yangını söndürmek amacıyla müdahale eden bir şahıs her iki el avuç içinden yanarak ısıdan etkilenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.