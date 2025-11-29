ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

26.11.2025 tarihinde, Gazimağusa'da, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Ali AKIN (E-55)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 28.11.2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, KKTC’ye giriş yapan M.K.(E-53)’ye narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, tasarrufunda bulunan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.11.2025 tarihinde, saat 23.15 sıralarında, İskele’de Boğaz Mevkiinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi kapsamında kontrol amaçlı durdurulan L.N.S.(E-47)’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir adet cam pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 28.11.2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Ortaköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından asayiş ve trafik denetimi kapsamında gerçekleştirilen devriye sırasında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen W.S.W.A.S.(E-21)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 29.11.2025 tarihinde, saat 01.15 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından, önceden kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs/lar tarafından bir sokağa bırakılan şüpheli paketi almaya gelen Ş.E.K.(K-20), M.F.K.(E-19), E.K.(E-23) ve G.Y.(K-20) suçüstü tespit edilmişlerdir. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu paket içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İHMAL TEŞKİL EDEN EYLEMDE BULUNMAK

28.11.2025 tarihinde, saat 16.10 sıralarında, Girne’de Turizm Limanı içerisinde demirli bulunan bir yük ve yolcu gemisi içerisinde, A.S.(E-53) ve Ş.K.(E-35) araç asansörüne ait hidrolik üzerindeki yağ kaçağının tamirini yapmak amacı ile hidrolik pompasının içerisinde var olan basıncı boşaltmadan açmaları sonucunda, oluşan patlama neticesinde forklift üzerinde bulunan A.S, 2.44 cm yükseklikten demir zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan A.S., kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Ş.K.(E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS

28.11.2025 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Karşıyaka’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Ali EZER (E-24), inşaatın ikinci katında bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı 3 metre yükseklikten zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Ali EZER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

28.11.2025 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan K.G.(K-67)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 668,18 TL olan ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ (GELİŞME)

21.11.2025 tarihinde, Dörtyol’da bir şahsa ait ikametgahın bahçesinden ocağa takılı bulunan mutfak tüpünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranmakta olan C.A.(E-32) 27.11.2025 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

29.11.2025 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, K.B.(E-53) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu esnada (nefes örneği vermeyi reddetti) ve yine Gazimağusa’da saat 03.30 sıralarında Kardeşlik Sokak üzerinde B.M.(E-19) de alkollü tesiri altında sarhoş olduğu bir esnada (nefes örneği vermeyi reddetti) makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmalar kapsamında bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

28.11.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

28 Kasım 2025 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi ve ülke genelindeki trafik denetimlerinde de devam edildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3.985 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 314’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 1’i kamu işletme (T) izinsiz yolcu taşımak ve 163’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 568 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 44 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 915 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 102’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak ve 33’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 180 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt İlçeleri’nde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında ise, 1.111 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 15’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 13’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 5’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 163 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edilmiş ve 4 sürücü de tutuklanmıştır.

TRAFİK KAZASI

1. 28.11.2025 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Tatlısu-Esentepe Anayolu üzerinde, Cüneyt ÇAĞIN (E-43) yönetimindeki VF 794 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan isimsiz sokak üzerinden dikkatsizce Esentepe istikametine doğru çıkış yapan 154 miligram alkollü içki tesiri altındaki Karın Julia STONE (K-58) yönetimindeki KB 568 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan KB 568 plakalı araç sürücüsü Karın Julia STONE, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.11.2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lapta’da Kanarya Sokak üzerinde, Cem Derviş DOĞU (E-32) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) yönetimindeki NU 759 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne-Güzelyurt Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Girne istikametine doğru seyreden İzzet DİNÇER (E-63) yönetimindeki UA 756 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan UA 756 plakalı araç sürücüsü İzzet DİNÇER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan NU 759 plakalı araç sürücüsü Cem Derviş DOĞU, yeterli nefes örneği vermediğinden dolayı tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.