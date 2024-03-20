ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

19.03.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde, KKTC’de turist olarak bulunan Hasan Sedat TEPE (E-52) aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 19.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından R.İ.M.A.(E-23), Y.A.A.(E-23), S.S.(E-26) ve O.A.(E-25)’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 19.03.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Boğazköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.K.(E-33)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 461 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 19.03.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler tarafından İ.G.(E-21)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 54 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.K.(E-21) ve H.Ö.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU(GELİŞME)

16.03.2024 tarihinde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, A.H.(E-33) ve M.T.(E-76)’nin tasarruflarında tespit edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.(E-20) tutuklanmıştır. Soruşturna devam etmektedir.

BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

31 Ocak – 08 Mart 2024 tarihleri arasında, Bafra’da bir site içerisinde bulunan depo olarak kullanılan binanın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinde muhafaza edilen toplam 6 paket havyar, 75 adet gül ve 20 adet lale çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.P.(K-52) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ VE İTHALİ YASAK MAL TASARRUFU

19.03.2024 tarihinde, Alayköy’de, M.U.(E-63)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Polis Ekipleri tarafından yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 64 kilogram ağırlığındaki et ürünlerini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

1. 19.03.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da bir şahsa ait portakal bahçesi içerisinde çalışmakta olan Nuri KARAGÖZ (E-40), merdiven üzerinde portakal topladığı sırada merdivenin elektrik tellerine temas edip elektrik akımına kapılması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.03.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Esentepe’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ali AKHTAR (E-46), elektrik kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 20.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 18-19’uncu kilometreleri arasında, Amirreza NIKHAM(E-25) 155 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 755 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan JJ 755 plakalı araç, arka kısmı ile yolun solunda bulunan taş duvara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Amirreza NIKHAM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 20.03.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Emirhan AKSAÇ (E-22) yönetimindeki GC 321 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırımın taşlarına ve kaldırım üzerinde bulunan reklam tabelasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.