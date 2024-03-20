Larnaka’nın, halk arasında “hurmalar” olarak bilinen, marinadan kaleye kadar uzanan sahili Atina Caddesi'ndeki palmiye ağaçlarının genç gruplarının vandallığına uğradığı bildirildi.

Fileleftheros Larnaka Belediyesinin, Rum polisine yeniden müdahale çağrısı yaptığı şikayet açıklamasına dayandırdığı haberinde, Larnaka’nın çeşitli bölgelerinde çok sık gözlemlenen duvarlara slogan yazılması ve çeşitli semboller çizilmesi olayının 17 Mart gecesi abartılarak bu kez sahil caddesindeki palmiyelerin gövdelerine kadar uzandığını yazdı.

Habere göre belediye tarafından yapılan açıklamada, “genç vandallar” diye nitelendirilen kişilerin sokaklardaki çiçek tarhları ve vitrinlerden sonra palmiye ağaçlarının gövdelerini de hedef alarak görüntü kirliliği yarattığı şikayetinde bulunuldu. Açıklamada polise, bu tür vakalara müdahale etme çağrısı yinelendi.

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