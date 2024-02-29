Girne’de bir otelde turist olarak kalan 49 yaşındaki Barış Solmaz’ın otel odasında ölü bulunduğu duyuruldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Solmaz, dün saat 11.30 sıralarında bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Araç parkında düşen cüzdanı çalan zanlının önceki suçları da ortaya çıktı

Girne’deki bir araç parkında salı günü, düşürülen bir cüzdanı çalması ardından tespit edilen zanlı Ö.E.’nin (E-40), başka bir araç parkında da hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında düşürülen ve içerisinde 2 bin ABD doları nakit para, kimlik ve kredi kartları bulunan para cüzdanını çalan zanlının tutuklanmasının ardından yapılan soruşturmada, polis tarafından zanlının kasım ayında da başka bir araç parkında hırsızlık yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ö.E’nin önceki hırsızlık olayında bir araç içerisinden cep telefonu, kimlik ve kredi kartlarını da çaldığının tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Girne’de “yüksek sesli müzik” kavgası... 4 kişiye yasal işlem

Girne de bugün saat 08.30 sıralarında “yüksek sesle müzik dinlendiği” gerekçesiyle 4 şahıs arasında başlayan tartışmada, taraflar birbirlerine vurdu, ev kapısı hasar gördü.

Polis, şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, B.G.(E-27) ve G.G.'nin(E-33) ev kapısı önünde yaşanan tartışmada B.G. ve G.G’nin, diğer taraf olan N.K.(K-24) ve C.U.C.(E-29) ile birbirlerine vurduğu, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Açıklamada, N.K. ve C.U.C.’nin söz konusu evin kapısına da tekme vurarak kilit kısmına zarar verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Av tüfeğini düşürüp kaybeden şahsa yasal işlem

Arapköy’de av tüfeğini düşürerek kaybeden M.Ö.'nün (E-39) aleyhine “ateşli silahı salimen muhafaza etmediği” gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.Ö’nün adına kayıtlı tüfeğini av sonrasında aracın üzerinde unutarak hareket ettiği ve düşen tüfeği kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Zahra Sokak’taki kavga olayında 1 tutuklu daha...

Polis Basın Subaylığı, geçen hafta perşembe günü Lefkoşa Zahra ve Tazminat Sokak’ta meydana gelen kavga olayına ilişkin bir kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Açıklamada, soruşturma kapsamında aranmakta olan O.S.’nin (E-23) tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Gazimağusa’da kumarhanede bulunması yasak 3 kişi tespit edildi

Gazimağusa’daki bir kumarhanede dün polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumarhanede bulunması yasak olan 3 kişi tespit edildi.

Polis, şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- İkamet izni olmayan 1 kişi daha tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan denetimlerde ikamet izni olmadan ülkede ikamet eden bir kişi daha tespit edildi.

Polis, kişinin tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiği bildirdi.