ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 27.09.2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Karşıyaka'da sakin Alan Edwın JENNINGS (E-77), ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 27.09.2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Bafra'da, KKTC’de turist olarak bulunan Fadime YAZICI (K-72), deniz içerisinde yüzdüğü esnada aniden rahatsızlanması sonucu sudan çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC'YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK VE SUÇU ÖRTEN

07.09.2024 tarihinde, Girne Turizm Limanında, yurt dışından gelen İ.Ç.(E-41)’nin görevli muhaceret memurlarına herhangi bir işlem yaptırmaksızın gizlice KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmada R.Ç.(E-50), KKTC’den ihracı bulunan İ.Ç.(E-47)'yi, KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığını bildiği halde cezadan kurtulmasını sağlamak maksadıyla adı edileni saklayıp barındırıp, polise bilgi vermeyerek suçu örten suçunu işlemiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK, UYGUNSUZ TAVIR VE HAREKET

1. 28.09.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne'de Namık Kemal Caddesi üzerinde A.B.(E-29), 247 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 28.09.2024 tarihinde, saat 02:45 sıralarında, İskele’de, O.Z.(E-25), 99 mlgr alkollü içki tesiri altında, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazıldığı gerekçesiyle, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

27.09.2024 tarihinde, saat 16.45 sıralarında, İskele’de Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde G.E.(E-34), 200 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, tasarrufunda sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

27.09.2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Eski Gazimağusa - Lefkoşa Yolu üzerinde Sertaç İLHAN kullanımında PB 197 plakalı araçta, seyir halinde olduğu bir sırada muhtemelen yağ kaçağından dolayı motor bölümünün alev alması neticesinde yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü ve aksamları ile ön tampon, ön kaput, ön farlar ve ön ızgara yanarak zarar dördü. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

27.09.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 311 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

28.09.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,652 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

7'si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

73’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

TRAFİK KAZASI

1. 27.09.2024 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolu 3 - 4 km’leri arasında, Atajan MUHAMOV (E-28), 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 369 plakalı araç ile Kumyalı istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan taşlara çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Atajan MUHAMOV Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.09.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde Gökhan DÜZEL (E-32), 233 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EB 966 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre solunda bulunan plastik hava borusuna ardından da profil boruya çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gökhan DÜZEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.