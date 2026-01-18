KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

17.01.2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan A.D.(E-35)’ye Narkotik Dedektör Köpeği “Pamir’in” tepki vermesi sonucu konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMA(GELİŞME)- AĞIR BİR SUÇ İŞLEMEK İÇİN GİZLİ İTTİFAK KURMAK

16.01.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, A.K.(E-21) ve Y.K.(E-21)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile alüminyum folyo parçası bulunarak emare olarak alınmış ve konu şahıslar muhaceret işlemi yaptırmadan, tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları da tespit edilip tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, konu şahısların İskele’de faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik silahlı saldırıda bulunmak amacıyla, Y.Ö.(E-40) ile anlaşarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları da tespit edilmiştir. Y.Ö. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, MÜLKE TECAVÜZ, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

17.01.2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Serhatköy’de, İ.M.(E-54)’nin bir şahsa ait ağılın kilitli durumdaki kapısı önünde bağlı olan köpeğin boğazındaki tasmasını kasten kesip hasara uğratarak köpeği serbest bıraktıktan sonra, konu kapı üzerine çıktığı sırada ağıl sahibi tarafından tespit edilerek aşağı indirilmek istendiği sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı ağıl sahibine gösterip olay yerinden uzaklaşmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerinde yürütülen ileri soruşturmada, İ.M. tespit edilerek tutuklanmış olup yapılan alkol testinde ise, 154 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu da tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

17.01.2026 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

17.01.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında Ünimar Çemberi mevkiinde, Zeki ÇEKİMSER (E-66) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 155 plakalı salon araç ile Lokum çemberi istikametinden Sınırüstü istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini orta refüje çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan HM 155 plakalı araç, Ünimar Çemberinin bordür taşlarına çarparak çember üzerine çıkmış ve logar kapağına da çarpıp durmuştur.

Araç sürücüsü Zeki ÇEKİMSER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 300 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 23 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 1.885 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 300 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

152’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

8’i muayenesiz araç kullanmak,

19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak,

4’ü aracın ışık kurallarına uymamak,

1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve

80’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.