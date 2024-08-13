ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

12.08.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Burçin EKMEKCİOĞLU (E-44)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ )TASARRUFU

13.08.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü N.S.(E-25)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS

12.08.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da denize açılan bir gezi teknesinde bulunduğu sırada yüzmek için denize atlayan Alisa ABBAS (K-18) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK RAHATSIZLIK İTALE-İ LİSAN UYGUNSUZ TAVR-I HAREKET

12.08.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Akçay’da Feslikan Sokak üzerinde F.Ö.(E-42) 285 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bir şahsa küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır ve harekette bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.08.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.