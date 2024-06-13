İskele’de dün 08.30 sıralarında Ünimar çemberi ile Granel çemberi arasındaki yol üzerinde seyir halinde olan NL 129 plakalı çift kabin araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü, elektrik aksamları ve ön kaput kısmı yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

-Şerif Melda Polili'nin otopsi sonuçları açıklandı

Önceki gün Lefke'deki ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 62 yaşındaki Şerif Melda Polili'nin otopsi sonuçları açıklandı. Yapılan otopside, ölüm sebebinin "kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği" olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

-Uyuşturucu madde tasarrufu

Haspolat’ta dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.E.Y.'nin (27) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve tütünle karışık sentetik cannabinoid içeren 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alındı ve H.E.Y. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Araçtan hırsızlık

Gazimağusa’da dün 22.30 sıralarında Sakarya Bölgesi’nde park halindeki bir araçtan toplam 17 bin 400 dolar ve 3 bin 250 sterlin nakit parayı çaldığı belirlenen S.E.A. (31) tutuklandı. Olayın polisin bilgisine gelmesiyle yapılan soruşturma sonucunda, bahse konu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.