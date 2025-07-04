Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.07.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da Silver Beach ile Daü Beach Clup Tesisleri arasındaki deniz sahilinde, kumsalda cansız olarak bulunan erkek bedeninin Gazimağusa’da sakin Talha YILDIRIM (E-28) isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan otopsisinde ise; vücudunda herhangi bir darp cebir izine, elle veya bağla boğma izine, ateşli silah veya kesici delici alet yarasına rastlanmadığı ve ölüm sebebinin suda boğulma (asfiksi) sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.