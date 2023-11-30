Aniden rahatsızlanan 61 yaşındaki Tahsin Topaloğlu hayatını kaybetti

Vadili’de tarlada çalışırken rahatsızlanan 61 yaşındaki Tahsin Topaloğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün 12.45 civarında meydana geldi.

-Çayırova’da aniden rahatsızlanan 74 yaşındaki turist hayatını kaybetti

Öte yandan dün 16.00 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Eric Marten Gurberg (E-74), Çayırova’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Hamitköy’de bir araçta 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu…2 kişi tutuklandı

Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-42) ve H.D.’nin (E-44) araçlarında yapılan aramada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz yaşayan 6 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Aracında kanunsuz bir ahşap sopa ve bıçak bulunan 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda polis tarafından A.Ç.’nin (E-19) kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir ahşap sopa ve bıçağı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Dün 20.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bıçak ve sopaya emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Mobilya atölyesinde malzeme taşıdığı sırada iki malzeme arasına sıkışan 44 yaşındaki Yonca Mahalleli yaralandı

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde misafir olarak bulunan Yonca Mahalleli (K-44), atölyede malzeme taşındığı sırada iki malzeme arasında sıkışarak yaralandı.

Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Evinin yüzme havuzunun kenarında yürüdüğü sırada düşüp yaralanan 93 yaşındaki Emine Doygunel, yoğun bakıma kaldırıldı

Öte yandan Ozanköy’de ikametgahının bahçesinde bulunan yüzme havuzunun kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşüp başını havuz kenarına çarparak yaralanan ve havuza düşen 93 yaşındaki Emine Doygunel (K) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisi’nde müşahede altına alındı.

Olay bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

POLİSİYE OLAYLAR

Ülkede dün beş yangın meydana geldi.

Gazimağusa’da Karakol Mahallesinde, Hakan Aydın Özdemir’in kullanımındaki NT 901 plakalı araçta dün park halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön kaputu, elektrik aksamları, ön farları ve sol ön çamurluğu yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun kuzey kısmında Dörtyol mevkiindeki dün bir tarla içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve bir mermer fabrikasının arka bahçesinde muhafaza edilen muhtelif inşaat ve banyo malzemeleri yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu baca içerisindeki yağlar yandı.

Tuzla’da faaliyet gösteren Çıtır Lahmacun restorana ait fırın bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu dün baca içerisinde yangın meydana gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, baca içerisindeki yağlar yandı.

Gazimağusa’da Ömer Seyfettin Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen fırın içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu, bahse konu fırın ve gaz ocağı yanarak zarar gördü.

-Trafik kazaları

Gazimağusa’da Topçu Bulvarı üzerinde, Orhan Sevindik (E-47) yönetimindeki FL 177 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime Yayla’ya (K-58) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Kerime Yayla, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kalça kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün Kani Özerman (E-58) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HD 392 plakalı araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Ceylinnur GENÇ (K-19) yönetimindeki VP 682 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ramazan Fidan (E-30) dün 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MK 941 plakalı araç ile trafik ışıklarına geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu yol ortasındaki trafik adasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-Trafik denetimlerinde bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 655 araç sürücüsü kontrol edildi ve 138’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 122’si diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.