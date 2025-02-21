Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 9.809,98 puana yükseldi.

Dün 9.807,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,47 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 9.809,98 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.781,31, en yüksek 9.829,89 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 929 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,31 bileşik getirisi de yüzde 39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 150,5 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4090 liradan, avro 38,1530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 2 bin 929 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 75,7 dolardan işlem görüyor.