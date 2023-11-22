Larnaka’da Piyale Paşa Caddesi'nde yer alan taşınmazla (apartmanla) ilgili nihai kararların, yıl sonuna kadar alınmasının beklendiği ifade edildi.

Binanın durumunun kötü olmasından ötürü sorunlu olduğunu yazan Haravgi gazetesi, konunun Meclis Göçmenler Komitesinde dün yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Binayla ilgili ne olacağının, binanın yapısal elemanlarındaki betonun basınç dayanımının kontrolüne bağlı olacağını bildiren gazete, bu kontrolden çıkacak sonuçlara göre binanın “Ktizo” planındaki üç kategoriden birine dahil edileceğini ve en nihayetinde binanın yıkılıp, göçmenlerin de başka bir yere taşınmasının ihtimal dışında olmadığını belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın, bir soru önergesine verdiği yanıta dayanarak, söz konusu taşınmazın Kıbrıs Türk mal sahibiyle varılan anlaşmanın ardından istimlak edildiğini ve idaresinin de Şehircilik Dairesi'ne geçtiğini kaydeden gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin ise 2022 yılına kadar bakım çalışmalarını ve apartmanda kalanlara ekonomik yardım sağlanmayı sürdürdüğünü iletti.

Şehircilik Dairesi ile Larnaka Belediyesi'nin binanın tamirini üstlendiğini de anımsatan gazete, her şeyin binayla ilgili statik uygunluk kontrolüne bağlı olacağını ekledi.