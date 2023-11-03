Rum Meclisi dünkü oturumunda, uçak pilot ve mürettebatlarına uçuş öncesi alkol testi yapılmasını içeren yasayı onayladı.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, uçaklarda görev yapan pilot ve mürettebata, uçuş öncesi alkol testi yapılmasını öngören bir yasayı onayladığını yazdı.

Habere göre söz konusu yasada, pilot ve mürettebatın üfleme yöntemiyle alkol testine tabi tutulmaları, sonucun yasal sınırın üzerinde çıkması durumunda ikinci bir üfleme testine girmeleri öngörülürken, pilot ve mürettebatın alkollü çıkmaları veya alkol aldıklarını itiraf etmeleri gibi durumlarda uygulanacak cezalara ilişkin maddelerin de yer aldığı vurgulandı.