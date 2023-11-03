Güney Kıbrıs’ın önemli ve kritik enerji altyapılarının konuşlanacağı Vasiliko bölgesinin korunması amacıyla 30 milyon Euro değerinde çalışmalara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Politis gazetesi “Vasiliko’da 30 Milyon Güvenlik Önlemi” başlıklı haberinde Vasiliko bölgesinin güvenliğinin sağlanması için 30 milyon Euro değerindeki çalışmaların yapılmasının söz konusu olduğunu yazdı.

Gazete, polisin bu çerçevede yaptığı inceleme neticesinde Vasiliko Enerji Merkezi’ne, istihdamı polis tarafından dağlanacak olan özel bir güvenlik merkezi inşa edileceğini yazdı.

Yapılacak çalışmalar arasında bölgenin Nato tipi dikenli tellerle çevrilmesi, devriye gezilebilmesi için çevre yolu inşasının da bulunduğunu yazan gazete, dikenli tel örgülere, kapalı devre video izleme sistemi, otomatik sabit aydınlatma, yasadışı giriş alarmı ve yangın algılama gibi unsurların da yerleştirileceğini belirtti.

Habere göre bu tedbirlerin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşacak özel bir komite kurulacak.

Bölgenin dikenli tellerle çevrilmesinin maliyetinin 4 milyon 462 bin 500 Euro olarak öngörüldüğünü yazan gazete, güvenlik sistemlerinin yerleştirilmesi için de, on yıllık bakıma ilişkin 825 bin Euro ile birlikte 5 milyon 77 bin Euro’ya gereksinim olduğunun tahmin edildiğini belirtti.