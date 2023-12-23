Güney Amerika ülkesi Peru'da, altın madeninde meydana gelen göçükte 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
San Antonio de Putina eyaletine bağlı La Rinconada kasabasındaki bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olayda, 7 madenci yaşamını yitirdi.
Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.
Eyalet Savcılığı, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerel basında çıkan habere göre, altın madeninin yasa dışı olduğu ortaya çıktı.
Peru’da 2023'te meydana gelen maden kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.