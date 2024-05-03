Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Personel Dairesi ile Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu değişiklik yasa tasarılarını görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite ilk olarak Personel Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı. Genel görüşmesi tamamlanan tasarı madde madde görüşülmeye devam edilecek.

Daha sonra komite “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini tamamladı. Tasarının madde madde görüşülmesine devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini iletti.

Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı.