Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, çağdaş bir toplum olabilmenin yolunun basının özgürlüğünden geçtiğini kaydederek, “Özgür ve güçlü bir basın demokrasinin güvencesidir” dedi.

Aysal, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, toplum yararına yapılan mücadelelerin başarıya ulaşmasının ancak özgür basın ile mümkün olduğunu belirtti.

“Çağdaş bir toplum olabilmenin yolu basının özgürlüğünden geçer, özgür ve güçlü bir basın demokrasinin güvencesidir” diyen Aysal, şunları kaydetti:

“Toplumun vicdanı ve bilgi kaynağı olan gazetecilerin, insani çalışma koşullarına uygun, sansüre uğramadan, mesleki ilke ve etik kurallarına bağlı kalarak mesleklerini yapabilmelerine her zaman destek olacağız.”

UNESCO tarafından 1993 yılında ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlayan Seran Aysal, gazetecilere uygulanacak tüm baskılara karşı taraf olacaklarını belirtti.