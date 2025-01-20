Aziz için 37 yıl görev yaptığı TAK’ta saat 10.00’da tören düzenlenecek

Hayatını bugün kaybeden Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden, duayen gazeteci Perihan Aziz, yarın doğum yeri olan Bağlıköy’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Aziz için 37 yıl görev yaptığı TAK’ta saat 10.00’da tören düzenlenecek.

Aziz’in naaşı daha sonra Bağlıköy’e götürülecek ve burada öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla köy mezarlığına defnedilecek.

“Kıbrıs Türk basınının Perihan ablası” Perihan Aziz, 72 yaşında bugün, tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde hayatını kaybetmişti.

-Perihan Aziz kimdir?

19 Şubat 1952’de Lefke’ye bağlı Bağlıköy’de doğan Perihan Aziz, ilkokulu Bağlıköy'de, ortaokul ve liseyi Lefke'de, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı.

1 Mayıs 1975’te çalışmaya başladığı TAK’ta muhabirlik, haber editörlüğü, Müdür Muavinliği ve Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 2010’daki kararıyla Müdürlük görevlerini yürüten Perihan Aziz, mesleği yanında bazı sivil toplum örgütlerinde gönüllü hizmetler yaptı, özellikle kadın ve çocuk hakları konularında toplumsal projelerde görev aldı.

Aziz, TAK’ta çalıştığı süre içinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

Aziz, çocukluğundan itibaren, Kıbrıs’ta 1955 yılında başlayan tarihsel çatışmalara ve bu çatışmaların yarattığı ortama tanıklık yaptı, olayların içinde yaşadı.

Birçok tarihi olaya tanıklık eden, binlerce habere imza atan Aziz, 2012’de yaş haddinden emekli olmuştu.

Meslek hayatı boyunca gazeteci örgütlerinde aktif çalışan Aziz, hem Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Onur Kurulu’nda hem de Medya Etik Kurulu’nda görev yapıyordu.

Bağlıköy’ün eko-köy olması ve burada eko gün düzenlenmesinde başı çekenlerden olan Aziz, emeklilik yıllarında köyünde bir de butik otel işletmişti. Aziz, kadın kooperatifi 4K’nın da destekçilerindendi.

Aziz’in hayat hikayesi Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından, Hayatımıza Değer Katan Kadınlar Projesi çerçevesin de belgesel yapılmıştı.