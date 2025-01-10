Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, pazar ve pazartesi günleri ise hafif yağmur beklendiğini belirtti.

Dairenin 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava 12 Ocak Pazar ve 13 Ocak Pazartesi günleri yer yer hafif yağmurlu, geriye kalan zamanlarda ise parçalı bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günlerinde Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Editör: Mehmet Mehmet