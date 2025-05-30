Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü düzenlenecek bisiklet yarışları nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu ile Alayköy-Metehan çevre yolu, bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

PGM Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran Pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, bisikletli sporcular Alayköy-Metehan çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberinden yarışa başlayıp, çevre yolu ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunu takiben Yılmazköy alt geçidine gelecek ve alt geçitten geri dönüp aynı güzergah üzerinden Sevgi çemberine gelip, bu güzergah üzerinde yarışacak.

Bisikletli sporcuların geçeceği yarış güzergahı üzerinde bulunan çember ve kavşaklar, polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.