PAZAR FİYATLARI MARKETLERİN ÜZERİNDE SATIŞ YAPINCA HALİ İLE VATANDAŞ PAZAR YERLERİNE İLGİYİ AZALTTI

Ergün Yahat

Ülkemizde birçok belediyenin bünyesinde kurulan pazar yerleri, geçmişte uygun fiyatlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, son dönemde zamların gelişi güzel etiketlere yansıtılmasıyla eski cazibesini yitirmiş durumda. Eskiden dolup taşan pazar yerleri artık adeta müşteri bekleyen esnaflarla dolu.

Örneğin; marketlerde 110 TL’ye satılan elmanın pazarda 120 TL’den satılması dikkat çekerken, birçok üründe de pazar ve market fiyatlarının neredeyse aynı seviyeye gelmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.