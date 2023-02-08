Yedikonuk'ta patlama sesi duyuldu.

Yedikonuk bölgesinden az önce duyulan patlama sesi ve ardından gelen sarsıntı ile ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu olayı doğruladı, “Patlama ve sarsıntı olduğu doğru nedenini araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede, Kaymakamlık, İskele polisi ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin geniş çaplı bir araştırma sürdürdüğünü belirten Toroslu, “Kuzey Sahili, Mersinlik, Büyükkonuk ve Balalan bölgesine kadar araştırma yapıldı. Yudi Dağı’nın güneyine de bakıldı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı” dedi.

ERCAN KULE İLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Toroslu, Ercan Kule ile irtibata geçildiğini belirterek, uçaklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı ile de görüşüldüğünü söyledi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİMİ YOK

İskele Kaymakamı Toroslu, yaşanan patlama ile sarsıntı nedeniyle kendilerine herhangi bir can ve mal kaybı bildiriminde bulunulmadığının da sevindirici olduğunu aktardı.