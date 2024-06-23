“PARMAĞIMIZIN ARKASINA SAKLANAMAYIZ, BU SAHTE İŞLEMLER TEK BİR ÜNİVERSİTEYLE SINIRLI DEĞİL”

“KALİTESİZ TABELA ÜNİVERSİTELERİ KONUSUNDA ACİL TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ”

“GÜZELYURT’TAKİ PİLOT DAVA DİĞER DOSYALARA EMSAL OLACAK, SÜREÇ HIZLANACAK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “öğrenci adı altında ülkeye kaçak işçi getirilmesine aracılık eden, üniversiteye hiç uğramadığı halde ve öğrenci olmadığı halde yabancılara öğrenci belgesi veren ve aslında ülkede sahtekarlıkla kalmalarına imkan sağlayarak ülkedeki huzurun ve asayişin bozulmasına da sebebiyet veren sadece adı üniversite olan bazı kurumlar konusunda acil tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti. Özersay açıklamasında sahte diploma konusunda süreç ilk başladığı zaman tutuklanan isimlerin mahkeme önündeki yargılamalarının başladığını, yüzden fazla suç ithamında bulunulduğunu, yargılamanın başladığını vurgulayarak “bu dava pilot dava, emsal dava olacak gibi görünüyor. Konu ağır ceza mahkemesine aktarılır ve o aşamadan itibaren seri şekilde bir yargılama olur diye tahmin ediyorum. Sahte diploma aldığı iddia edilen pek çok ismin mahkemeye çıkarılıp yargılanması açısından şu anda devam eden dava çok önemli bir emsal oluşturacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın bir gazeteye yaptığı “Yüksek öğrenimde yakın zamanda önemli bir sarsıntı olacak” açıklamasıyla ilgili olarak Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Böyle bir sarsıntı olursa bu kimse için sürpriz olmamalı. Büyük bir sarsıntı olması gerekiyor zaten. Eğer YÖDAK başkanı bu ifadeyi kullandıysa yanlış bir şey söylememiştir. Adı üniversite olan ama aslında üniversiteden başka her şeye benzeyen yapıların, yani tabela üniversitelerinin derhal sıkı şekilde denetlenmeleri ve kriterleri tutmayanların da gerekirse kapatılması artık kaçınılmazdır” dedi.

BU SAHTE İŞLEMLER TEK BİR ÜNİVERSİTEYLE SINIRLI DEĞİL

Diyalog TV’de Reşat Akar’ın hazırlayıp sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın “Yakın zamanda önemli bir sarsıntı olacak” açıklamasına istinaden “Zaten bir sarsıntının yaşanması gerekiyor. Bu kimse için sürpriz olmamalı. Bu bir ihtiyaç. Sahte diploma ve diğer kalitesiz olayların tek bir üniversiteyle yer ile sınırlı olmadığını herkes biliyor heralde. Bunun arkasının gelmesi şarttır. Öğrencilerin ödedikleri paraları cebe indirmekten tutun, sahte diploma yanında sahte öğrenci belgesi verilmesi gibi birçok yolsuzluk tabela üniversiteleri tarafından yapılıyorsa. Eğer YÖDAK başkanı bu veya buna benzer ifade kullandıysa yanlış birşey söylememiştir. Şu ana kadar sarsıntı polis soruşturması şeklinde oldu. Buna paralel şekilde akademik disiplini sağlamak acısından bir gelişme olmadı. Çünkü YÖDAK’ta yönetici konumunda bulunan isimlerin tutuklandıklarını gördük. Tabii ki suçsuzluk karinesi, buna mahkeme karar verir ama bu konuda araştırma yapması gereken YÖDAK’ın yöneticileri soruşturulurken bu olamazdı. Bu tarz tabela üniversitelerinin kapatılması için YÖDAK’ın çalışması gerekiyor. Ülkemizdeki yükseköğrenim kalitesi ancak böyle yükselir” dedi.

“GÜZELYURT’TAKİ PİLOT DAVA DİĞER DOSYALARA EMSAL OLACAK, SÜREÇ HIZLANACAK DİYE TAHMİN EDİYORUM”

Sahte diploma skandalıyla ilgili olarak Güzelyurt’ta davanın halen devam ettiğini ve bu konuda dikkatli açıklamalar yapılması gerektiğini belirten Özersay “devam eden bir mahkeme var. O anlamda bir yorum yapmak yanlış olur, dikkatli konuşmak gerekir. Bu şu anda görüşülen iki kişiyle ilgili olarak ilk duruşması yapılan süreçte bu bir nevi pilot dava niteliğindedir. Bu davada alınacak olan kararlarda diplomanın sahte olduğu neticesi ortaya çıkacak. Daha sonra diğer gelecek davalar otomatik olarak sonuçlandırılabilecek. Bu pilot dava o açıdan önemli. Yaklaşık yüzün üzerinde itham var. Çok yoğun şekilde tanıklar da çıkarılıyor ve seri biçimde ilerliyor. İthamda bulunan suçların niteliğine baktığınızda konu buradan ağır ceza mahkemesine sevk edilecek tahminim ve hızlı bir şekilde karar alınabilecek diye düşünüyorum. Bu pilot davada alınacak karar polis süreçlerinin ve mahkeme kararlarının hızlanmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.