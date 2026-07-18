17.07.2026 tarihinde, saat 22.50 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerinde bir ikametgahın garaj kısmında, park halinde bulunan TAA 477 C plakalı otobüsün muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik aksam ve kabloları, plastik aksamları, makine bölümü yanarak, motor kapağı, ön çamurlukları ve ön farları ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.