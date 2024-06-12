Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan Gülcay Çiftçi bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da Korkut Efendi Mahallesi üzerinde bulunan toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan Adil Erdem Ersalahi’nin (E-87) direktifiyle topladığını söyledi. Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlı hakkında 6 Haziran’da tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde alacağı olduğu için paraları aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, paranın bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.