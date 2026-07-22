Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapan ve aslen hukukçu olan 79 yaşındaki Nikos Papayoannu, bugün hayatını kaybetti.

“Philenews” haber sitesine göre AKEL, Papayoannu için taziye mesajı yayımlayarak, Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Radyo-Televizyon Kurumu RİK’in, Şehir Planlama Konseyi’nin ve Limanlar İdaresi’nin başkanlığını yapan Papayoannu’nun vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

AKEL, Papayoannu’nun çok değerli bir şahsiyet olduğunu belirterek, ailesine taziyelerini iletti.