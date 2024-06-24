Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA ile Çin şirketi “CPP Metron Consortium Ltd’in”(CMC) kısa zamanda uzlaşmaya varacağı konusunda iyimser gözüktüğü belirtildi.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum Devlet Radyo Televizyonu “RİK”e yaptığı açıklamada, ETİFA ile CPP’nin, Vasiliko’daki terminaldeki kara çalışmalarının başlamasına ve “Promhitheas” gemisinin en kısa zamanda teslim alınmasına olanak sağlayacak uzlaşmaya varacağı konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Alithia gazetesi'nde yer alan habere göre, Papanastasiu, projeyi tamamlamak için iyi bir anlaşma sağlama şansı olan ETYFA ve CPP’nin sürekli istişare halinde olduklarını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Meclisi Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun gerek Vasiliko’daki terminal, gerekse diğer enerji konularındaki tutumu nedeniyle düşüncelerini gizlemekten kaçınmadığını yazdı.

Şu ana kadar enerji konusunda hiçbir hedefin gerçekleşmediğini yazan gazete, uzmanların ve Rum milletvekillerinin ayrıca Enerji Bakanı Papanastasiu’nun sunduğu planlar ve veriler konusunda ikna olmadığını da belirtti.