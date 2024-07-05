Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi (ADMİE) Başkanı Manusos Manusakis’in, "Güney Kıbrıs-Girit-İsrail elektrik şebekelerinin denizaltından kablolarla bağlanması" projesi Great Sea Interconnector’ün tehlikede olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Manusakis, Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ADMİE’nin yapmış olduğu önerileri reddederek Great Sea Interconnector’ü tehlikeye soktuğuna açıklamıştı.

Manusakis’in bu sözlerine katılmadığını vurgulayan Papanastasiu, Manusakis’ten bu söyleminin gerekçelerini açıklamasını ve bu gerekçeleri ispatlamasını istedi. Papanastasiu, RAEK’in yatırım teşvikleri sayesinde projenin yaşayabilir olduğuna inandığını ve proje yapılırken ödenecek ek ücretlerin günün sonunda, tüketiciye yansıyacak elektrik faturalarındaki düşüşle birlikte önemsiz hale geleceğini kaydetti.

-“Vasiliko’daki terminalin tamamlanması önceliğimiz”

Öte yandan, Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Papanastasiu, Vasiliko akaryakıt terminali konusunda da açıklama yapıp, terminalin yakın gelecekte tamamlanmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Papanastasiu, terminalin Güney Kıbrıs açısından büyük öneme sahip olduğunu, çünkü doğalgazın gelişiyle elektrik piyasasındaki rekabet edilebilirliğin artacağını ve elektrik üretimi sırasında oluşan çevre kirliliğinin azalacağını kaydetti.

Yorgos Papanastasiu, Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) ve Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ile birlikte bağımsız elektrik üreticilerinin doğalgaz ağıyla birleşme olması için alternatif çözümler üzerinde tartıştıklarını da belirtti.