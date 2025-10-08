Limasol’da babasını öldürmekle tehdit eden gencin, babasının polise ihbarda bulunmasıyla tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak gencin, babasından para istediğini ancak babasının, “tehlikeli maddeler” satın alıp kullanacağı için oğluna para vermeyi reddettiğini yazdı.

Gazete, gencin babasına önce mesajla, bir süre sonra da arayarak ölüm tehdidinde bulunduğunu ve bunun üzerine, babasının polise şikayette bulunduğunu kaydetti.

Haberde, gencin polis tarafından gözaltına alındığı ve dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

-Ofise ateş açıldı

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da Salı akşamı, özel bir şirket binasına kimliği belirsiz şahıslar tarafından 11 el ateş açıldığını yazdı.

Haberde, kamera kayıtlarına göre ateş açanların iki kişi olduğu ve aynı şirketin temmuz ayında da saldırıya uğradığı belirtildi.