Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, Mısır’ın, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki önemli ortağı olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun geçtiğimiz cumartesi Kahire’de düzenlenen “AB-Mısır” Yatırım Konferansı nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Kahire’deki konferansa katılmayan Papanastasiu, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, Mısır’ın, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

Papanastasiu, temasların özellikle enerji konusunda olduğunu ayrıca doğal gazın, sıvılaştırma için Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden” Mısır’a ulaşması için de görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Kahire’deki konferansa katılamayan Papanastasiu, Rum şirketlerin konferansa katıldığını ve Mısır’daki şirketlerle temaslarda bulunduklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde Mısır Petrol, Elektrik ve Ticaret Bakanı ile görüşme planladığını bildiren Papanastasiu, bunların ne gibi temaslar olduğunun sorulması üzerine, yetkisi altındaki konuların ele alınacağını ifade etti.

Mısırlı mevkidaşıyla önümüzdeki dönemde yapacağı görüşmede, muhtemelen Güney Kıbrıs-Mısır arasındaki elektrik bağlantısı konusunu ele alacağını ifade eden Papanastasiu, şimdilik sınırlı ölçekli teknik görüşmelerin yapıldığını, Mısır’ın yakında, yenilenebilir kaynaklardan, herhangi bir Avrupa ülkesine dağıtılması mümkün olan, büyük miktarda elektrik üretimine sahip olacağını söylediğini de belirtti.