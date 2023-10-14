Rum yönetiminin, EuroAsia Interconnector projesine katılıp katılmayacağına kasım ayı ortalarında karar vereceği bildirildi.

Alithia’ya göre Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, projenin sürdürülebilirlik aşaması çıktıkları ihalenin sonuçlandığını, araştırmanın başladığını ve sonucunu Kasım ayı ortalarında teslim alacaklarını söyledi.

Papanastasiu İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ulusal elektrik şebekelerinin deniz altı kablo sistemiyle birbirine bağlanması ile Asya ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü oluşturulmasıyla ilgili projeye katılıp katılmayacaklarına araştırma sonucunu alır almaz karar vereceklerini belirtti.

-“Chevron’un ısrarı rahatsız ediyor”

Öte yandan Politis Rum Enerji Bakanlığı ve Rum yönetiminin, Afrodit yatağındaki doğal gazın değerlendirilmesi konusunda 2019’da yaptıkları sözleşmeden yüzer sıvılaştırma tesisini (FSRU) çıkarmak isteyen Chevron şirketinin ısrarcı tutumundan çok rahatsız olduğunu bildirdi.

Gazeteye göre Chevron, Afrodit doğal gazının değerlendirilmesi konusunda FSRU tesisi kurulmasını içermeyen başka bir plan (deniz altı boru hattı ile Mısır’daki terminallere nakil) yaptı. Rum bürokratların sürekli öneriler sunmasına rağmen Chevron’un tavrını değiştirmemekte ısrar ettiği kaydedildi.

Gazete Afrodit yatağı konusunda 5 Kasım’a kadar ortak bir anlaşmaya varmak için Chevron’la görüşmelerini sürdüren Enerji Bakanlığı, Rum yönetimine bir miktar mali külfetle birlikte yüzer sıvılaştırma tesisi inşa ederek (SFRU) ilerlemeyi telafi etmek üzere, itfa süresini uzatmasına dair sözlü teklif sunduğunu yazdı, “top şimdi Amerikan şirketinde (Chevron)” ifadesini kullandı.