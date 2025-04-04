Pamuklu-Çayırova anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Öz (E-29), saat 10.30’da yönetimindeki, LS 675 plakalı araçla Pamuklu istikametinden Çayırova’ya doğru seyrettiği sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkarak, takla attı.
Kaza sonucu yaralanan Oğuzhan Öz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.