Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'ndaki sınır güçleri arasında çatışma çıkmasının ardından, insanların bölgeden güvenli yerlere kaçtığı bildirildi.

Pakistanlı bir yetkili, adının açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkili, sınır güçleri arasındaki çatışmalardan dolayı bölge sakinlerinin güvenli yerlere kaçtığını bildirdi.

Bölgede dün gece duyulan silah seslerinin, bölge sakinleri arasında korku ve paniğe yol açtığını aktaran yetkili, "Durum gerginliğini koruyor ve güvenlik, yüksek alarm durumunda" dedi.

Afganistan yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kani Metin, açıklamasında, iki ülke yetkililerinin sorunu çözmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

- Torkham Sınır Kapısı'nda dün çatışma çıkmıştı

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'ta kapatılmıştı.

Bunun üzerine sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kalmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, dün, AA muhabirine, bir süredir kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda gece Afgan ve Pakistan sınır kuvvetlerinin karşılıklı ateş açtıklarını bildirmişti.

Yetkili, sınır kapısının kapatılmasının iki ülke arasındaki ticarette günlük yaklaşık 3 milyon dolarlık kayba yol açtığını ifade etmişti.

- Pakistan-Afganistan sınırı

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.