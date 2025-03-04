Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalı, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesi taslağının basına sızdığını duyurdu.

Taslağa göre, Mısır hükümetinin daha önce duyurduğu Gazze Şeridi'nin yeniden imarına ilişkin plan kabul edildi ve uluslararası toplumun hızlıca bu plana destek vermesi çağrısı yapıldı.

Taslakta, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için bu ay içinde uluslararası bir konferansın düzenlenmesi de memnuniyetle karşılandı.

- Mısır'ın Gazze planı

El-Kahire el-Ahbariyye televizyonu haberinde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden imar planına da yer verildi.

Haberde, Mısır planının Filistin halkı yerinden edilmeden, Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının zorla yerinden edilmesi durumunda Filistin davasının tasfiyesine yol açabileceği endişelerine işaret edilen haberde, "Yeniden imar planının hayata uygulanması, geçici yönetim düzenlemelerini ve iki devletli çözüm perspektifini koruyacak şekilde güvenliğin sağlanmasını gerektiriyor." denildi.

"Mısır planında ayrıca iki devletli çözüm, hem uluslararası toplum hem de uluslararası hukuk açısından en uygun çözüm olarak görülüyor." ifadelerine yer verilen haberde, planın aynı zamanda Gazze Şeridi'ni, Filistin'in ayrılmaz bir parçası olarak içerdiği kaydedildi.

Filistinlilerin devlet kurma umudunu ellerinden alma veya topraklarını ele geçirme girişimlerinin sadece daha fazla gerilim ile istikrarsızlığa yol açacağı uyarısının yapıldığı vurgulanan planda, Gazze Şeridi'nde ateşkesi korumanın kaçınılmaz olduğu teyit ediliyor.

Mısır'ın planı, 6 aylık geçici aşamada Gazze Şeridi'nin idaresi için bir komitenin kurulmasını, Filistin yönetimine bağlı çalışacak söz konusu komitenin Filistinli herhangi bir gruba mensup olmayan teknokratlardan oluşacağını içeriyor.

Gazze'yi idare edecek komiteyi oluşturma çalışmalarının başladığına işaret edilen planda, Mısır ve Ürdün'ün de Gazze Şeridi'nde görev yapacak Filistinli polislere eğitim verme çalışmalarını yürüttüğü bilgisi aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne yaklaşımın hem uluslararası meşruiyet hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olmasının kaçınılmazlığına vurgu yapılan planda, Mısır ve Ürdün'ün Filistinli polislerin eğitimine devam etmeleri için hem siyasi hem de mali destek toplanması talebinde bulunuyor.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da uluslararası varlığı bulundurma yönündeki BMGK düşüncesinin değerlendirildiğine dikkati çekilen planda, Filistin devletinin kurulması doğrultusunda Filistin topraklarında uluslararası barış gücünün varlığıyla ilgili bir kararın çıkabileceğine işaret edildi.

Güvenilir bir siyasi süreçten sonra "silah taşıyan Filistinli grupların çıkmazıyla" ilgilenilebileceği vurgulanan planda, Filistin yönetimi ile İsrail arasında da tüm Filistin topraklarının kapsayacak orta vadeli bir ateşkes anlaşmasının sağlanması gerektiğine yer verildi.

Söz konusu orta vadeli ateşkes anlaşmasının da tek taraflı tüm uygulamaları durduracak güvenin oluşturulması için geçiş süreci olacağı belirtilen planda, "Gazze'yi yeniden imar planı 3 yıl sürecek. Bu planla erken toparlanma, siyasi çözüm ve iki devletli çözümle paralel yeniden imarı kapsıyor." denildi.

Gazze Şeridi'ndeki enkazın kaldırılmasının ardından bir tampon bölgenin oluşturulmasını içeren plan, Mısır ve yabancı şirketlerin ortaklığında geçici yerleşim için 20 bölge oluşturulacağı kaydedildi.

- Arap Zirvesi’nde Gazze Şeridi’nin yeniden imarı ele alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneği olmadığını savunan Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Trump’ın teklifine karşı başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleri, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nde kalmasını sağlayacak bir yeniden inşa planı üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin Filistinlileri yerlerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladığını aktarmıştı.

Kahire’de toplanan Arap Zirvesi’nde Gazze Şeridi’nin yeniden imarı ele alınacak.