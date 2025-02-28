(Kamalı Haber)- Girne’de düzenlenen “Paket Operasyonu” kapsamında tutuklanan zanlılar İsmail Eren Lenk, Kamuran Şeran ve Ömer Güleş dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kader Artan mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede olguları aktaran polis, PJ 887 plakalı araç içerisinde hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde bulunduğu ve satışı yapıldığı bilgisinin alınması ışığında Paket Operasyonu düzenlendiğini söyledi. Polis, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde PJ 887 plakalı aracın Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde park halinde tespit edildiğini belirtti. Polis, Ömer Güleç’in araç içerisinde sürücü koltuğunda, İsmail Eren Lenk, Kamuran Şeran’ın ise cadde üzerinde bulunan bir işletmeden çıktıkları esnada görevli tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlı Lenk’in üzerinde yapılan aramada pantolonun sağ ön cebi içerisinde naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, araç içerisinde yapılan aramada ise arka koltuğun orta konsol içerisinde bir adet uyuşturucu içiminde kullanılan üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 50 TL kıvrık nakit para bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, aynı gün zanlıların evlerinde yapılan aramada balkon kısmında çöp bidonu içerisinde atılı vaziyette uyuşturucu maddelerin muhafazasında kullanılan 9 paket siyah renk dıştan şeffaf jelatin ile sarılı naylon poşetler tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. 3 zanlı uyuşturucuları paketledi Polis memuru, İsmail Eren Lenk’in ifadesinde aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesiyle 24 Şubat 2025 tarihinde Kamuran Şeran ile birlikte Gönyeli’de bir konumdan 280 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde aldıklarını, ikametgaha gelerek her biri 3 gram şeklinde satışa hazır olacak şekilde paketlediklerini, geri kalan 56 gramı aynı şahsın yönlendirmesi ile iki farklı konuma bıraktığını, bir miktarını ise içtiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, Lenk’in satışa hazır 72 paketin 45 paketini ikamet ettiği apartmanın garaj kısmında zulaladığını da itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.